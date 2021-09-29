Эксперты считают, что финансирование дебютов привлечет в отрасль больше кинематографистов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Возможность снимать игровые, документальные и анимационные дебюты полностью за государственный счет позволит привлечь к процессу кинопроизводства большее число молодых кинематографистов и откроет для отрасли новые имена. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Сейчас для дебютантов выделяется 70% сметы, и несколько лет назад эта сумма была более существенной. За это время кино сильно подорожало - за счет внедрения новых технологий. Теперь уложиться в 70% суммы тяжело - получится простой постановочный фильм. Поэтому ждем с нетерпением принятия законопроекта, надеемся, что эти изменения помогут молодым встать в ряды профессионалов в большом кино, и мы ожидаем от них яркие картины", - сказал ректор ВГИКа Владимир Малышев.

По словам председателя Совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, российская анимация обладает мощным креативным потенциалом, при этом с ростом значимости креативных индустрий в структуре мировой экономики особую ценность приобретает идея. "Очень важно создать действенные механизмы, которые будут стимулировать появление новых решений и видений. Законодательная инициатива, ориентированная на поддержку дебютов молодых творцов и уникальных авторских фильмов будет способствовать развитию отрасли. Она поможет открыть новые имена, а также создать инновационные стилевые и технологические направления", - пояснила она.

Слащева подчеркнула, что это поможет российской анимации сохранить "свою уникальность и статус на мировом уровне". "Мы на киностудии "Союзмультфильм" уделяем большое внимание творческому эксперименту и развитию авторской анимации: ежегодно на студии производится порядка 10 короткометражных картин, поэтому однозначно поддерживаем предложенные изменения в действующий закон", - заключила она.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские начинающие режиссеры смогут снимать фильмы полностью за государственный счет. Премьер рассчитывает, что соответствующие поправки в закон могут вступить в силу уже с января. Как уточнили в Минкультуры, возможность государственного стопроцентного финансирования предлагается предусмотреть для создания художественных, документальных и анимационных дебютных фильмов, создаваемых режиссерами - выпускниками профильных федеральных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования, уникальных авторских анимационных фильмов, документальных и научно-популярных картин.