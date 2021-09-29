На Чукотке планируют снять художественный фильм "Хозяин земли" об эскимосах и поморах

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм "Хозяин земли", повествующий об эскимосах и поморах в начале XVII века, планируется снять на территории Чукотского автономного округа. Об этом сообщил в среду в ходе Северного форума в Якутске научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, кинорежиссер, продюсер Алексей Вахрушев.

"Я хотел бы рассказать о проекте художественного фильма, который планирую снимать на Чукотке <…> Это картина, цель которой сохранение и популяризация культурного многообразия российской Арктики, потому что речь идет про Чукотку", - сказал Вахрушев.

Действие фильма происходит в начале XVII века на крайнем северо-востоке Сибири. В центре сюжета - эскимосы и поморы, история объединяет предания морских охотников Чукотки и события покорения Сибири русскими первопроходцами.

Отмечается, что фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию и международный прокат. Будет создана натурная декорация поселения морских охотников Северо-Восточной Азии XVII-XIX вв. - музейного объекта под открытым небом.

"Традиционные поселки на Чукотке были закрыты в конце 1950-х годов и, собственно, уничтожены. В результате они не существуют сейчас на обоих берегах Берингова пролива. Ни на Чукотке, ни на Аляске вы не найдете поселения традиционных охотников на морского зверя. <…> То, что мы создадим в процессе производства картины, это будет абсолютно уникальная реплика традиционного поселения, сделанная по всем канонам. Потом она будет действовать как этнопарк", - сказал он. Место постройки - залив Креста, мыс Опасный в пяти км от поселка Эгвекинот. Также флотилия традиционных лодок, созданная для съемок фильма, тоже станет частью комплекса. При пошиве традиционной одежды жителей Берингова пролива будут привлечены швеи Чукотки.

Вахрушев добавил, что производство будет идти на Чукотке, участие в нем будут принимать местные организации, общины коренных жителей. "Кастинг планируем проводить на Чукотке с конца 2021 до середины 2022 года. Если мы не находим исполнителей всех ролей, которые нам нужны, [то] мы идем на Аляску, будем смотреть там", - отметил кинорежиссер. Предполагается, что полный производственный цикл займет 2021-2024 годы.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.