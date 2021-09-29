Сборник рассказов для детей Ирины Даниловой стал лауреатом премии им. Аксакова в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Художественные произведения авторов из Санкт-Петербурга, Иркутска и Оренбурга стали лауреатами ежегодной областной литературной премии имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Победителей наградят в день 230-летия со дня рождения писателя - 1 октября, сообщило в среду Министерство культуры Оренбургской области.

"В номинации "Лучшее художественное, художественно-публицистическое произведение (проза, публицистика)" победителем признана Светлана Михеева (Иркутск) и ее книга "Некто творящий: восемь эссе о поэтах". Лидером среди представленных поэтических книг стала "Подорожная: книга избранных стихотворений" Дианы Кан (Оренбург). Лауреатом в номинации произведений для детей объявлена Ирина Данилова (Санкт-Петербург) и ее сборник веселых рассказов "Это не Тритон", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Победители в каждой из трех номинаций, как уточняется в сообщении, станут обладателями диплома и денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей. По данным организаторов, в этом году на рассмотрение конкурсной комиссии по присуждению литературной премии имени Аксакова было представлено 66 произведений от 61 автора. Это оренбургские писатели и поэты, а также 52 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Владимира, Кемерова, Тулы, Екатеринбурга, Калининграда, Липецка, Орла, Улан-Удэ, Самарской области, Краснодарского, Пермского, Красноярского краев и других регионов.

Награждение пройдет в ходе литературно-музыкального вечера "Я на тихой лире буду петь любовь", посвященного юбилею Аксакова, уточнили в министерстве культуры области. Известные классические произведения исполнит Камерный оркестр Оренбургской областной филармонии, творческие работы представят преподаватели и студенты Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, артисты Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького.