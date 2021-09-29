Культурный центр для развития лаковой миниатюры создадут по президентскому гранту в Палехе

ИВАНОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр, который соберет и систематизирует уникальные книги, графику, эскизы посвященные лаковой миниатюре, в том числе работы XVIII-XIX веков, создадут в Палехе Ивановской области к 2022 году на средства президентского гранта. Об этом ТАСС в среду сообщила инициатор проекта, руководитель "Объединения художников Палеха" Светлана Щирова.

"Палехское искусство - это национальное достояние, культурный код. Однако сегодня средний возраст наших художников составляет 65 лет, за последние годы наш кооператив пополнили лишь семь-восемь молодых специалистов, отсутствует преемственность поколений, в этом смысле Палех гибнет, мы рискуем утратить то, что создавалось и оттачивалось веками. Именно поэтому было принято решение создать культурно-просветительский центр, нацеленный на популяризацию палехского искусства и сохранение культурного наследия. Проект мы намерены реализовать уже к началу 2022 года благодаря получению президентского гранта в размере почти 1,4 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, культурный центр разместится в историческом здании на базе кооперативного объединения палехских художников, где будут собраны редкие книги, фотографии и документы с момента зарождения палехской миниатюры и до наших дней. "Мы, например, обнаружили у нас на складе абсолютно уникальные вещи - графику и эскизы XVIII и XIX веков из архивов иконописца Дыдыкина, которая до этого нигде и никогда не выставлялась. Безусловно, весь этот материал является очень ценным для творческой деятельности художников-миниатюристов, студентов нашего художественного училища и искусствоведов. И теперь он будет в открытом доступе для всех желающих", - рассказала Щирова.

В рамках работы центра также планируются творческие встречи, научные конференции и выставки, которые позволят палехским мастерам передавать студентам теоретические и практические знания, являющиеся основой преемственности стилевых традиций и культурного кода палехского искусства.

Палех - поселок городского типа в Ивановской области, является старинным российским центром русского народного промысла - палехской лаковой миниатюры и иконописи, наследие которой передавалось из поколения в поколение с середины XVIII века. Современный период палехского промысла начался в 1924 году, когда в Ивановской области была создана "Артель древней живописи". В 1989 году местные художественно-производственные мастерские были переорганизованы в кооператив "Объединение художников Палеха", который сегодня является ведущим предприятием промысла и постоянным участником многочисленных выставок. В настоящий момент в поселке проживает около четырех тысяч человек, более 700 из которых художники.