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Лучших дирижеров оркестров русских народных инструментов объявили в Москве

Церемония награждения прошла в Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лауреаты III Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Дирижирование оркестром русских народных инструментов" объявлены в среду в Москве. Жюри не стало присуждать первую премию, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росконцерта".

"I премия III Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Дирижирование оркестром русских народных инструментов" по решению жюри не присуждена. II премию разделили Андрей Долгов (Санкт-Петербург) и Евгений Волчков (Москва). III премию получил Линар Давлетбаев (Уфа), а Михаил Устинин (Нижний Новгород) стал дипломантом конкурса", - рассказали организаторы.

Церемония награждения прошла в Концертном зале Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных. Лауреаты и дипломант продемонстрировали свое мастерство в праздничном гала-концерте с участием Национального академического оркестра русских народных инструментов России им. Осипова.

III Всероссийский музыкальный конкурс в номинации "Дирижирование оркестром народных инструментов" проходил в РАМ им. Гнесиных с 24 по 29 сентября. В нем приняли участие 20 дирижеров из разных федеральных округов страны. Их выступления оценивало жюри под председательством художественного руководителя и главного дирижера Национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова Владимира Андропова.

Всероссийский музыкальный конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний. Конкурс этого года посвящен народным инструментам.

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