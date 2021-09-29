В Сербии скончался экс-министр культуры Иван Тасовац

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Известный сербский пианист, директор Белградской филармонии и бывший министр культуры Сербии Иван Тасовац скончался в среду в Белграде на 56-м году жизни. Об этом сообщила газета Kurir.

Сообщается, что директор филармонии умер вечером в своем доме в Белграде около 21:00 (22:00 мск). Экипаж скорой помощи пытался его реанимировать, однако безуспешно.

Тасовац окончил Консерваторию им. Чайковского по классу фортепьяно. С 12 лет он выступал с оркестрами Белградской и Загребской филармонии. В качестве солиста выступал в Италии, Швейцарии, Испании, Ирландии, США, России, Бельгии. Являлся участником, а потом и членом жюри международных музыкальных конкурсов в России, Италии, Югославии.

В 2013 - 2014 годах занимал пост министра культуры в правительстве Ивицы Дачича. С 2001 по 2013 годы, а затем с 2014 года по настоящее время возглавлял Белградскую филармонию.