В Милане открылась выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского

МИЛАН, 29 сентября. /ТАСС/. Вернисаж выставки "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", организованной к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), а также концерт в исполнении российских лауреатов Международного конкурса имени Чайковского состоялись в среду в Милане. Мероприятия предваряют торжественную церемонию открытия перекрестного Года музеев Россия - Италия, которая состоится 30 сентября при участии министров культуры России и Италии Ольги Любимовой и Дарио Франческини.

Выставка, которая будет открыта для посещения до 31 октября, расположилась в залах дома-музея известного итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785-1873).

Как отметил генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин, Достоевский, который посещал Италию три раза, бывал и в Милане, "но с Мандзони ни разу не встречался". "Наша выставка сегодня восполняет тот самый пробел", - сказал он. "Достоевский известен в Италии, его произведения входят здесь в школьную программу", - напомнил дипломат.

Штодин также указал, что "процесс культурных обменов между Россией и Италией никогда не прерывался", в том числе во время пандемии.

В экспозиции выставки представлены предметы из коллекции Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, среди них личные вещи русского писателя, редкие фотографии и эскизы к его произведениям.

"Многие предметы, которые представлены в экспозиции, ранее никогда не покидали Россию и впервые выставляются в Европе", - отметил директор культурного учреждения Дмитрий Бак. Он также выразил уверенность, что музей Мандзони и Государственный музей истории российской литературы "сделают еще много [совместных] проектов".

Концерт российских артистов

Вечером в среду в концертном зале Auditorium di Milano Fondazione Cariplo пианист Алексей Мельников, скрипач Сергей Догадин, виолончелист Александр Рамм и оперная певица Мария Баракова исполнили музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. В программу вечера вошли сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Листова и Камиля Сен-Санса.

В четверг в Милане открывается музейный саммит Россия - Италия. В нем примут участие руководители крупнейших культурных учреждений двух стран.

Договоренность о проведении такого обмена, в рамках которого запланированы выставки, конференции и встречи музейных руководителей, была достигнута давно, но проведение перекрестного Года музеев откладывалось из-за пандемии. Ранее сообщалось, что его сроки будут продлены на 2022 год.