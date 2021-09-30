Все симфонии Бетховена и концерты Чайковского прозвучат на фестивале ArsLonga в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московская часть XXI Международного музыкального фестиваля ArsLonga под художественным руководством Ивана Рудина откроется 7 октября в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. В программе смотра все симфонии Людвига ван Бетховена и концерты Петра Чайковского, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организатора.

"Впервые более чем за 30 лет в Москве на сцене консерватории прозвучат все девять симфоний Людвига ван Бетховена в исполнении Московского государственного симфонического оркестра", - подчеркнули организаторы. Гости открытия услышат Первую и Пятую симфонии немецкого классика. В проекте, посвященном его симфоническому творчеству, примут участие многие знаменитые дирижеры: худрук фестиваля Иван Рудин, Александр Рудин, Димитрис Ботинис, а также академический хор Российской академии музыки им. Гнесиных.

Программа фестиваля завершится 14 ноября в концертном зале "Зарядье" проектом #Чайковскиймарафон: за один день будут исполнены все концерты композитора, включая редкую фантазию для фортепиано, скрипки и виолончели, отметили в пресс-службе. В концертах выступят пианисты Константин Емельянов, Филипп Копачевский, Юрий Фаворин, виолончелист Нарек Ахназарян и другие.

"Фестиваль, объединяющий истинных ценителей классической музыки, привлекает также образовательными программами, предоставляющими молодым исполнителям уникальную возможность повысить свой уровень под руководством выдающихся музыкантов", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. В этом году своими профессиональными секретами поделятся профессора Московской консерватории и лауреаты международных конкурсов.

Смотр организован в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы, Фонда президентских грантов, АНО "Россия - страна возможностей" и благотворительного фонда "Арс Лонга".