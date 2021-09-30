Виртуальный музей тюркской культуры открылся на Алтае

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Первый виртуальный музей тюркской культуры, в котором представлены трехмерные модели экспонатов из коллекций регионов Большого Алтая, появился в Барнауле. Музей впервые объединил на одной площадке образцы оружия, каменных изваяний, ритуальных сосудов и археологических памятников. Об этом ТАСС рассказал в рамках второго международного алтаистического форума один из авторов проекта, профессор Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Грушин.

"Экспонаты тюркской культуры представлены в разных музеях мира, в том числе стран Центральной Азии, поэтому у нас нет целостного их восприятия. Мы решили собрать самые яркие и значимые экспонаты и объединить их на одной площадке. Для этого был разработан и реализован проект, в рамках которого наши сотрудники посещают музеи и делают 3D-съемку экспонатов для того, чтобы посетители виртуального музея могли не просто их посмотреть, но и поработать с ними, в том числе изучить параметры предмета, посмотреть его в разрезе, со всех сторон. Это очень важно для археологов. Музей доступен для всех, в том числе для осуществления научных целей в качестве базы исторических и археологических источников", - сказал Грушин.

По его словам, к настоящему времени специалисты уже отсняли и обработали 80 экспонатов из музеев Алтайского края и Республики Алтай. Ведутся переговоры с музеями Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Монголии по включению в виртуальный музей их коллекций тюркского периода. Договоренности уже достигнуты, но выезд на эти территории ученых с Алтая пока ограничен в связи с пандемией.

"Большой Алтай является одной из важных точек, где происходил этногенез тюркских народов. Территория разбита границами государства на многие сегменты, и это же случилось с музейными коллекциями. Площадка поможет объединить ключевые экспонаты по тюркской проблематике. Это каменные изваяния, ритуальные сосуды, оружие и другая материальная культура тюрков, посвященная их истории и искусству", - рассказал ТАСС инициатор проекта, директор музея археологии и этнографии Алтайского госуниверситета Ярослав Фролов.

В дальнейшем в музее представят модели не только экспонатов, но и целых археологических памятников. Так, в настоящее время ведется работа над первым таким объектом в музее - царским курганом в долине реки Сентелек Алтайского края. Для создания его виртуальной модели специалисты сделали сотни фотографий, чтобы обработать копии и с помощью компьютерных технологий воссоздать его в трехмерном пространстве.

На базе Алтайского госуниверситета в Барнауле 30 сентября начал работу второй международный алтаистический форум "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Для участия в нем собрались ученые и исследователи Киргизии, Казахстана, Узбекистана, которые обсудят новые исследования археологические и этнографические проекты на территории Большого Алтая.