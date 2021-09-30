Осетинский театр кукол прибыл с гастролями в Хакасию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Северо-Осетинский театр юного зрителя "Саби" (Малыш) прибыл с гастролями в Хакасию. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства культуры Хакасии.

"Артисты театра кукол порадовали ребят и их родителей тремя работами. Это армянская сказка "Абрикосовое дерево", спектакль "Дочь солнца" (основан на нартском эпосе), спектакль "И мы защищали Родину" (поставлен по пьесе А. Быкова "Ленинградская легенда")", - говорится в сообщении.

Осетинские артисты выступили в Усть-Абакане, а также в соседнем Красноярском крае - в городе Минусинске. Планируется выступление в поселке Черемушки города Саяногорска. Министерство культуры региона пригласило осетинский театр выступить в следующем году на площадках международного эколого-этнического фестиваля театров кукол "Чир Чайаан", который проходит в Хакасии.

Театр юного зрителя "Саби" открылся 25 июня 1940 г. спектаклем "Колобок" в здании республиканского дворца пионеров. До 1958 г. спектакли игрались только на русском языке, затем были сформированы русская и осетинская актерские труппы. Театр "Саби" неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов.