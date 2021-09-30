Конкурс на соискание Всероссийской премии им. Андрея Дементьева объявили в Твери

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Конкурсный отбор на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена правительством Тверской области, пройдет с 1 октября по 10 декабря. Победителей определят в двух номинациях, максимальный размер поощрения составит 700 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Дом поэзии Андрея Дементьева объявляет о начале конкурсного отбора на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена правительством Тверской области. Принять участие в конкурсе смогут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения. <...> В этом году подать заявку на участие можно в двух номинациях - "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Отмечено, что в номинации "Молодой поэт" могут принять участие авторы от 14 до 29 лет, имеющие поэтические книги на русском языке, изданные последние три года, размер премии составит 300 тыс. рублей. В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" премию в размере 700 тыс. рублей могут получить авторы, создавшие значительные художественные произведения, масштабные проекты или культурные акции, имеющие социально-просветительское значение в гуманитарной жизни страны. "Учреждение премии - важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 10 декабря 2021 года. "Имена победителей планируем объявить в январе 2022 года, а вручение премии проведем к Дню поэзии, который отмечается в марте", - сказала ТАСС директор Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач.

Андрей Дементьев (1928-2018) - советский и российский поэт, автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров, его произведения переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Являлся лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным деятелем искусств РФ, почетным гражданином Твери и Тверской области.

О премии

Всероссийская премия имени Андрея Дементьева учреждена в 2019 году, впервые вручалась в марте 2020 года. Победителям в номинации "Молодой поэт" стал учитель истории из Липецкой области, автор сборника стихотворений "В туманах окраин" Александр Лошкарев, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького Геннадий Красников.