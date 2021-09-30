В Милане открылся перекрестный Год музеев России и Италии

МИЛАН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Торжественная церемония открытия перекрестного Года музеев прошла в четверг в залах миланского дворца Литта.

Как отметила на церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова, "в новой, столь быстро развивающейся реальности, в огромном потоке информации, который сложно контролировать и фильтровать, именно музеи - это надежные хранители вечных ценностей, формирующих мировоззрение человека".

"Зная ту важнейшую роль, которую музеи играют в жизни общества и в Италии, и в России, мы назвали наше мероприятие не просто музейным диалогом, - указала министр. - Неслучайно [мероприятие] называется саммитом, поскольку проекты, реализуемые музеями, само пространство музеев как креативной площадки, не просто дополняют календарь культурной жизни как России, так и Италии, но и во многом определяют направления культурной политики наших стран".

Министр культуры Италии Дарио Франческини подчеркнул, что "все культурные учреждения, а особенно музеи, пережили очень сложный период". "Мы увидели, какими серыми стали наши города без концертов, с закрытыми музеями, театрами и кинотеатрами <...> Я считаю, что после пандемии произойдет рост культурного потребления", - отметил он.

Планы мероприятий в рамках перекрестного Года

"Впереди у нас большая выставка работ, связанных с Венецией, и впоследствии Пушкинский музей отправляется в Венецию, это совместная работа Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и венецианских коллег", - сообщила Любимова, отвечая на вопрос ТАСС. Министр выразила уверенность, что "выставка в Москве вызовет огромный ажиотаж".

"У нас впереди порядка 30 крупных проектов, но самый важный - сегодня, это музейный саммит", - сказала она.

Любимова отметила, что во время встречи представители культурных учреждений обсудят, в частности, поддержку небольших региональных музеев в двух странах. "Очень важно, что такие представители профессионального сообщества с мировыми именами, которые сегодня встречаются вместе, заботятся от том, как поддержать небольшое музейное пространство в каждом регионе в Италии и в России", - подчеркнула она.

На вопрос ТАСС, с какими иностранными партнерами планируется в дальнейшем проведение подобных инициатив, министр указала, что сначала будет оценен эффект от первого года работы с Италией.

Итальянский министр Франческини сообщил, что мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев, пройдут во многих городах страны, включая Рим, Неаполь и Венецию.

1 октября делегации руководителей культурных учреждений посетят южную область Калабрия, где пройдёт музейное road-show.