Ридли Скотт заявил, что снимет продолжение фильма "Гладиатор"

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Британский режиссер Ридли Скотт приступит к съемкам продолжения своей ленты "Гладиатор" (Gladiator, 2000) после того, как завершит работу над фильмом "Ранец" (Kitbag) о жизни французского полководца и императора Наполеона Бонапарта (1769-1821). Об этом кинематографист рассказал в интервью журналу Empire, отрывок из которого был опубликован на сайте издания в среду вечером.

"Сценарий [следующего] "Гладиатора" уже пишут, - рассказал режиссер. - Так что час "Гладиатора" настанет, когда я разделаюсь с Наполеоном".

Выход картины, рассказывающей о пути амбициозного корсиканца к вершинам власти, намечен на 2023 год. Ее название должно отсылать к приписываемой Наполеону фразе о том, что в ранце у каждого солдата лежит маршальский жезл. Образ выдающегося исторического деятеля на экране воплотит Хоакин Феникс, сыгравший роль императора Коммода в "Гладиаторе" Скотта и комика-психопата Джокера в одноименной ленте Тодда Филлипса (Joker, 2019).

Сценарий "Гладиатора 2" неоднократно менялся. В 2006 году продолжение истории генерала Максимуса в исполнении Рассела Кроу написал австралийский рок-музыкант Ник Кейв. Так как оригинальный фильм заканчивается смертью главного героя, предполагалось, что римские боги вернут его обратно в мир живых, чтобы убить Иисуса Христа и его последователей. В конце фильма, по задумке Кейва, Максимус становился бессмертным и участвовал в крупнейших военных сражениях истории. Как признавался сам музыкант, он понимал, что такой фильм едва ли будет снят, но получил большое удовольствие, разрабатывая свою "сумасшедшую идею".

Как ранее заявлял продюсер картины Уолтер Паркс, в новом фильме, к работе над которым Кейв уже не будет иметь отношения, события будет разворачиваться через 25-30 лет после смерти Максимуса. Главным героем картины может стать племянник императора Коммода - Луций.