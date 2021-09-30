Всемирный день балета отметят 19 октября трансляцией из почти полусотни театров мира

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Около 50 театров со всего мира примут участие во Всемирном дне балета, который в этом году будет отмечаться 19 октября. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в британской столице Кевин О'Хейр, директор лондонского Королевского балета, который будет осуществлять этот глобальный проект совместно с Государственным академическим Большим театром России (ГАБТ) и Австралийским балетом.

"Я рад объявить, что в восьмом Всемирном дне балета будет представлено наибольшее число участников. На сегодня это, в действительности, самое большое приглашение на танец в мире", - сообщил он журналистам.

Программа Всемирного дня балета

Программа, которая начнется в 11:00 по лондонскому времени (13:00 мск), будет включать в себя шестичасовую онлайн-трансляцию с разных площадок. Так, Королевский балет покажет фрагмент репетиций нового балета, который ставит его штатный хореограф Уэйн Макгрегор. В основе новаторского спектакля под названием "Проект Данте", приуроченного к 700-летию со дня смерти итальянского поэта, лежит музыка британского композитора Томаса Адеса.

Бывший премьер Большого театра Дэвид Холберг, возглавивший в январе этого года Австралийский балет, даст онлайн-зрителям целый урок балетного искусства. Затем будут продемонстрированы репетиции с ряда постановок, в том числе с "Арлекинады" и "Ромео и Джульетты".

Программа ГАБТ, как сообщается, рассчитана на три часа, а вести ее будут премьер Большого театра Артем Овчаренко и солистка Ана Туразашвили. Записанные материалы будут включать в себя фрагменты репетиций таких балетов, как "Орландо", "Баядерка", "Дон Кихот" и "Дочь фараона".

"Благодаря Всемирному дню балета ведущие мировые танцевальные труппы могут вновь объединиться и поделиться с нашими поклонниками тем, что у нас получается лучше всего - танцами. Это просто наша работа, это суть нашей ежедневной жизни и источник вдохновения", - приводятся в распространенном пресс-релизе слова руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.

Прыжок для радости

Специально для этого дня будет запущен хэштег #WorldBalletDay, а всех неравнодушных к танцу призывают запечатлеть свой любимый балетный прыжок и поделиться им в социальных сетях. Этот танцевальный флешмоб получил название "Прыжок для радости" (Jump for Joy). Пример этого в четверг журналистам показал первый солист Королевского балета Уильям Брейсуэлл, подпрыгнув под стрекотание затворов фотокамер.

До этого вместе с ведущей солисткой Королевского балета Фуми Кенеко он показал фрагмент балета "Ромео и Джульетта" в постановке Кеннета Макмиллана. А еще чуть ранее ведущие исполнители лондонской труппы Марселино Самбе и Лорен Кутбертсон под руководством Макгрегора провели репетицию фрагмента "Проекта Данте".

Помимо Большого театра, во Всемирном дне балета Россию вновь представят Мариинский и Михайловский театры. К ним присоединятся Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, для которых подобный опыт станет первым.