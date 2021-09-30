"Мелодия" запустила проект по привлечению инвестиций на выпуск альбома группы "Цветы"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" открыла сбор инвестиций на краудлендинговой платформе Co-Fi на релиз концертного альбома группы Стаса Намина "Цветы" - "Лучшие песни за 50 лет" на трех DVD-дисках. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Мелодии", сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Инвестором проекта по выпуску юбилейного альбома "Цветы" на платформе Co-Fi может стать любой желающий, минимальная сумма инвестиций от 1 000 рублей, всего компания "Фирма Мелодия" планирует привлечь около 300 000 рублей. Средства пойдут на дизайн материалов и производство дисков, планируется, что DVD поступят в продажу уже в ноябре этого года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Как пояснили в компании, возврат собранных на платформе инвестиций будет осуществляться "Мелодией" за счет доходов, полученных от реализации тиража альбома. В случае если компании не удастся реализовать тираж в течение запланированных 12 месяцев, заемные средства будут возвращать за счет доходов "Мелодии" от продаж принадлежащего ей цифрового контента. В пресс-службе отмечают, что на инвестициях в юбилейный альбом группы фанаты могут заработать до 15% от вложенных средств.

О группе "Цветы"

Советская рок-группа "Цветы" была создана Стасом Наминым в 1969 году. С момента своего появления группа продала более 60 млн пластинок. Как отмечает пресс-служба, "Цветы" сравнивали с Beatles, поэтому коллектив был под запретом в центральных советских СМИ вплоть до перестройки. В 1986 году группа впервые выехала на Запад и за четыре года совершила мировое турне, почти не работая в СССР.

Сегодня группа "Цветы" активно выступает с концертами, записывает новые альбомы, выпускает эксклюзивные издания, говорится в сообщении. Так, в сотрудничестве с "Мелодией" выпущено два подарочных бокса с лучшими песнями группы "Цветы" и Стаса Намина, а также виниловые пластинки с музыкой из спектаклей исполнителя.