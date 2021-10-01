Оркестр джазовой музыки им. Лундстрема отмечает 65-летие

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Старейший в мире среди ныне действующих джазовых коллективов Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема отмечает в пятницу юбилей. Все осенние концерты оркестра пройдут под знаком его 65-летия, сообщил ТАСС художественный руководитель и главный дирижер коллектива Борис Фрумкин.

"Сегодняшние реалии таковы, что трудно говорить о планировании концертов и, в частности, юбилейных мероприятий. Концерты отменяются, переносятся, а в этом случае юбилейные концерты теряют свою актуальность, - заметил он. - Поэтому все наши выступления в октябре, ноябре можно считать юбилейными".

14 октября оркестр выступит в Театральном зале Московского международного Дома музыки (ММДМ). 19 октября музыкантов ждут в зале Всероссийского общества слепых, где регулярно дают "шефские" концерты. Коллектив также станет участником фестиваля "Российские звезды мирового джаза" в зале "Зарядье" 23 октября.

Старейший джазовый коллектив

История оркестра началась гораздо раньше 1956 года. "На самом деле оркестру 87 лет, так как началом его творческой жизни принято считать 1934 год", - напомнил Фрумкин. Именно тогда 18-летний Олег Лундстрем (1916-2005) и восемь его товарищей решают основать в китайском Харбине джаз-оркестр. Вскоре коллектив сменил прописку на Шанхай, а в 1947 году музыканты получили разрешение вернуться в СССР, где им предстояло почти 10 лет ожидать признания джаза.

1 октября 1956 года по приказу Министерства культуры РСФСР был создан концертно-эстрадный оркестр под руководством Олега Лундстрема. Коллектив дал более 10 тыс. концертов на территории бывшего СССР и за рубежом. Сегодня у оркестра собственные абонементы в ММДМ, Зале им. Чайковского, "Филармонии-2".

В репертуаре - программы, относящиеся к "золотой эре" джаза - 1930-1950 годам, посвящения джазовым грандам - Джорджу Гершвину, Дюку Эллингтону, Гленну Миллеру, Бенни Гудману. Оркестр также играет авторскую музыку отечественных композиторов, в том числе своего худрука, создаются новые аранжировки. "Как раз в эти дни завершается работа над новым большим проектом - это около 50 аранжировок песен и пьес, а также музыка из кинофильмов советских, российских и зарубежных авторов. В скором времени эти пьесы войдут в основу новых программ оркестра", - поделился руководитель.

По словам Фрумкина, имя Лундстрема почти ежедневно звучит во время репетиций, когда музыканты решают, как играть ту или иную пьесу, "стоит играть ее, как при мастере, или что-то пересмотреть, осовременить".

"То же происходит при бытовом общении музыкантов. Ветераны рассказывают молодым, вновь пришедшим музыкантам о Лундстреме, о его таланте, его удивительных человеческих качествах. Он часто говаривал, что не приглашенные звезды создают успех, что настоящие звезды рождаются и расцветают внутри оркестра, - рассказывает дирижер. - Мы живем, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам".