Московский театр оперетты почтит память сценографа Бориса Краснова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр оперетты в пятницу покажет мюзикл "Доходное место" по пьесе Александра Островского на музыку Геннадия Гладкова, который посвятит памяти известного художника-постановщика и сценографа Бориса Краснова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Борис Краснов умер 7 сентября 2021 года в возрасте 60 лет от последствий инсульта и перенесенного коронавируса.

"Широкую известность у зрителей Борис Краснов получил благодаря тому, что оформлял эстрадные концерты, телепрограммы, фестивали. Именно с ним предпочитали работать Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и многие другие. Он также сотрудничал с известными мировыми исполнителями: Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Крисом Норманом, Эросом Рамазотти, Аль Бано и участвовал во многих культурных международных проектах", - сказала собеседница агентства.

При этом она обратила внимание, что Борис Краснов начинал свою творческую карьеру как театральный художник, он оформил около 170 спектаклей в разных театрах России. "Сотрудничество Бориса Аркадьевича с Театром оперетты началось в 1995 году. Тогда в афише появился один из первых наших мюзиклов "Сибирские янки", и успех его во многом основывался на оригинальной и масштабной работе художника-сценографа", - отметила представитель пресс-службы.

"Когда после продолжительной болезни здоровье позволило Борису Краснову вновь вернуться к творчеству, он выступил художником-постановщиком замечательного мюзикла "Доходное место". У нас было много совместных планов по сотрудничеству, но так распорядилась судьба, что последней его работой в театре стал наш мюзикл "Доходное место". Именно этим спектаклем мы хотим почтить память великолепного художника-сценографа", - заявила представитель пресс-службы Театра оперетты.

О сценографе

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве, закончил театрально-декорационный факультет Киевского государственного художественного института. За время своей творческой деятельности осуществил более 3 500 проектов - оформлял спектакли, эстрадные концерты, телепрограммы, конкурсы, фестивали. Умер в возрасте 60 лет от последствий инсульта и перенесенного коронавируса, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.