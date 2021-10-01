THR: Disney и Скарлетт Йоханссон договорились о гонораре за фильм "Черная вдова"

ТАСС, 1 октября. Кинокомпания Disney и Скарлетт Йоханссон урегулировали спор о нарушении условий контракта при выплате актрисе гонорара за съемки в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021). Об этом в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Я рада, что разногласия с Disney разрешены, - приводит издание слова Йоханссон. - Я невероятно горжусь нашей совместно проделанной работой в прошедшее время <...>. С нетерпением жду продолжения сотрудничества в предстоящие годы".

Сопредседатель киностудии Алан Бергман также выразил удовлетворение достигнутой договоренностью. "Я очень рад, что мы смогли достичь обоюдного согласия со Скарлетт Йоханссон относительно "Черной вдовы", - заявил он. По словам Бергмана, стороны планируют реализовать ряд проектов, в которых актриса будет не только играть, но и продюсировать.

Журнал не уточняет условия сделки.

В период пандемии компания Walt Disney провела эксперимент, в ходе которого выпускала фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В результате ряд актеров лишился части гонораров, зависящих от размера кассовых сборов. Поэтому 29 июля Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме "Черная вдова", предъявила кинокомпании иск в суде Лос-Анджелеса.