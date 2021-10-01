ВГИК открыл свой первый филиал за границей

ТАШКЕНТ, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) открыл в Ташкенте свой первый филиал за границей, сообщила в пятницу заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

"Сегодня уникальное событие - главная киношкола России впервые открывает свой филиал за пределами РФ. Этот филиал получает постоянную прописку здесь в Узбекистане, в Ташкенте. Это, наверное, неслучайно, потому что много лет, много десятилетий с самого начала зарождения узбекского кино российские режиссеры, операторы всемерно содействовали его развитию", - сказала Ярилова на церемонии открытия филиала. По ее словам, филиал продолжит эти традиции.

Студенты филиала будут обучаться по двум специальностям - "Драматургия" и "Продюсирование". Учебный процесс начнется 1 ноября и будет вестись по планам института, согласованным с Агентством кинематографии Узбекистана. Выпускники вуза, которые будут обучаться на основе государственного гранта, после окончания учебы будут обязаны три года проработать в местных теле- и кинокомпаниях, а также предприятиях этой сферы.