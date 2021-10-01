Спускаемый аппарат космического корабля "Восток" отреставрируют в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Восток", который хранится на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов, где он в начале 1960-х годов проходил огневые и механические испытания, будет передан на реставрацию. Аппарат станет экспонатом дома-музея теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка, проживавшего в Новосибирске, сообщила ТАСС директор музея города Елена Щукина.

"Восток" представлял собой корабль-спутник. В отличие от современных космических кораблей, он не мог выполнять орбитальные маневры. Его высота составляла 4,4 м, масса - более 4 тыс. кг. Корабль был рассчитан на одного члена экипажа. Продолжительность полета модуля до 10 суток. 12 апреля 1961 году на "Востоке" совершил полет Юрий Гагарин.

"Сотрудникам Музея Новосибирска будет передан спускаемый аппарат космического корабля "Восток". Аппарат хранится на территории Новосибирского опытного завод измерительных приборов. Там в начале 1960-х годов время он проходил огневые и механические испытания, которые имитировали попадание в аппарат метеоров. На корпусе и сейчас видны следы от этих испытаний, в том числе сквозные отверстия. После передачи аппарат направится на СибНИА им. Чаплыгина, где будет восстановлен под руководством директора фирмы "Авиареставрация", профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимира Бернса", - рассказала Щукина.

Она отметила, что сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования аппарата. После реставрации он будет помещен в восстановленное здание-памятник Музея Новосибирска, где откроется дом-музей всемирно известного теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка. Габариты аппарата не позволяют пронести его через окна и двери, поэтому он будет помещен в здание в процессе реконструкции до установки крыши.

"Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля "Восток". Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова - они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем", - добавила Щукина.

Юрий Кондратюк - один из пионеров космонавтики, занимался проблемами межпланетных сообщений. Независимо от Константина Циолковского он вывел основное уравнение движения ракеты, дал схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе. Расчетная схема посадки и взлета на Луну, рассчитанная Кондратюком еще в 1916 году, была реализована NASA в программе "Аполлон" и была впоследствии названа "трассой Кондратюка".