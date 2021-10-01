Более 10 ключевых музейных пространств обновили в Нижнем Новгороде к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Обновление более 10 ключевых музейных пространств провели в Нижнем Новгороде в год 800-летия города. Теперь площадки могут принимать коллекции мировых шедевров, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий, в том числе федерального уровня. Больше половины из них - события из сферы культуры.

"Более 10 музейных пространств мы привели в порядок в этом году. И строим новые. Из главного, конечно, обновление наших ключевых и старейших музеев. Филиалы художественного музея отреставрированы и дополнены современным оборудованием, в том числе технологиями VR (Дом Сироткина). В доме губернатора наконец-то современная обстановка, качественный свет, нужный климат, больше места для экспозиций и хранения. А еще кафе и привлекательные инста-поинты для молодых посетителей. Я в каждом интервью говорю о том, что искусство должно разговаривать с разными поколениями на своем языке. Чтобы привлечь молодежь, нужно дать им возможность сначала найти в новом месте что-то свое, что-то привычное, даже, если это виртуальную реальность или место для селфи. И потом уже шаг за шагом начинается открытие нового неизведанного мира", - сказал Беркович.

Он отметил, что благодаря работе над обновлением пространств у музеев появилась возможность принимать коллекции мировых шедевров.

"Это не просто ремонт, а качественная перезагрузка пространств от создания климатических условий и освещения до подходов к экспонированию. Также музейные дворики приведены в порядок, и там теперь тоже проводятся культурные мероприятия. А во дворе дома Сироткина до середины осени можно увидеть скульптуру великого Жоана Миро. Это невероятное событие в культурной среде Нижнего, да и всей страны", - добавил собеседник.