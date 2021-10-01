Кабмин одобрил возможность полного госфинансирования для дебютного отечественного кино

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство одобрило изменения, которые дадут возможность обеспечивать полное госфинансирование производства и проката для дебютных и документальных отечественных фильмов. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в списке решений по итогам заседания кабмина 29 сентября.

Уточняется, что возможность полного государственного финансирования предусмотрена для дебютных фильмов (независимо от их вида), создаваемых режиссерами - выпускниками государственных вузов по соответствующим специальностям в течение пяти лет после получения ими высшего образования, документальных (в том числе научно-популярных) фильмов, а также для "уникальных авторских анимационных фильмов". Также полное госфинансирование в исключительных случаях может быть предоставлено и иным фильмам "с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта".

Как говорил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, субсидия из бюджета станет "хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты".