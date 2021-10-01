Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет 22 октября в закрытых помещениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который был отменен в июне, пройдет 22 октября в закрытых помещениях, сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать", - написал он в Instagram.

В июне губернатор сообщал об отмене фестиваля из-за сложной эпидситуации.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за коронавируса фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. На нем выступили около 1,6 тыс. музыкантов на 50 площадках, максимальное число зрителей составило около 170 тыс. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.