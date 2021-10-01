Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм "История одной картины"

БАРНАУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Фильм "История одной картины" режиссера Руслана Магомадова признан лучшей работой Шукшинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла в Бийске. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минкультуры.

"Сегодня во Дворце культуры Бийска в рамках заключительной программы фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" объявили победителей и призеров кинофестиваля. Главный приз кинофестиваля "За лучший фильм" в программе полнометражного игрового кино по решению жюри присужден фильму "История одной картины" режиссера Магомадова", - сказали в пресс-службе.

Картина-победитель повествует о переезде мужчины из Чечни в Европу. Режиссер получил традиционную награду кинофестиваля - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.

Кроме того, на фестивале объявили других призеров. В конкурсной программе короткометражного кино главный приз присудили фильму "Ку-Ку" режиссера Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга, она также получила копию Царицы ваз. Дипломом "За лучший сценарий" отметили фильм "Архипелаг". Этот же фильм отмечен и в номинации "За лучшую продюсерскую работу". Награду за лучшую операторскую работу получила картина "Потанцуй со мной", а в качестве лучшей режиссерской работы отмечена картина "Последняя "Милая Болгария". Диплом "За лучшее исполнение мужской роли" присудили актеру Евгению Бавыкину в фильме, получившем Гран-при. За лучшую женскую роль наградили Ирину Печерникову, сыгравшую главную роль в фильме, которым открылся фестиваль - "Земля Эльзы". Этот же фильм отмечен специальным призом губернатора Алтайского края - такой же вазой камнерезного завода.

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" открылся в этом году 28 сентября - впервые за 45-летнюю историю он прошел осенью и в сокращенном формате из-за переноса с июля в связи с пандемией. XXIII Шукшинский кинофестиваль является самым ожидаемым событием этого мероприятия. В 2021 году в конкурсные программы вошли 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов. На фестиваль в Барнаул приехала заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. В числе других почетных участников фестиваля в этом году - заслуженный артист Республики Башкортостан Андрей Ганичев, актер Кирилл Зайцев, заслуженная артистка РФ Анна Ардова и многие другие. В первый день мероприятия губернатор региона Виктор Томенко вручил Шукшинскую литературную премию. Ее лауреатом в 2021 году стал новосибирский писатель-прозаик, член Союза писателей РФ, главный редактор журнала "Сибирские огни" Михаил Щукин с романом "Ямщина".