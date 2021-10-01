Театрализованный праздник к 350-летию со дня рождения Петра I пройдет в Липецке

ТАСС, 1 октября. Премьера спектакля "Табачный капитан" к 350-летию со дня рождения Петра I пройдет в Липецком государственном академическом театре драмы им. Льва Толстого в 2022 году, спектакль станет центральной частью масштабного театрализованного празднования на одной из центральных площадей города. Об этом рассказала ТАСС руководитель литературно-драматургической части театра Любовь Колесникова.

"К 350-летию со дня рождения Петра I мы поставим спектакль "Табачный капитан" по пьесе Николая Адуева. В день рождения Петра I, который отмечается 9 июня, планируется провести масштабное театрализованное действо, к которому будут привлечены и другие коллективы Липецкой области. Планируется, что он станет центральным событием масштабный празднований к 350-летию Петра I, который пройдут на одной из центральных площадей Липецка", - сказала она.

Она добавила, что в Липецке есть две крупные площади, одна из которых названа в честь Петра Великого. По словам собеседницы агентства, пьеса "Табачный капитан" написана Адуевым в районе 1940-х годов, Петр I в ней является одним из центральных персонажей, в 1972 году режиссером Игорем Усовым на киностудии "Ленфильм" по ней был снят одноименный телефильм. Как уточнила Колесникова, проведение празднования будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения первого российского императора, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России". Запланировано более 100 различных мероприятий как в России, так и за ее пределами.

По данным историков, Петр I приезжал в Липецк на открытие одного из железоделательных заводов, основанных в XVIII веке для изготовления корабельных пушек и якорей. Их поставляли в Воронеж на судостроительные верфи для создания кораблей первого регулярного военно-морского флота России, котрому в 2021 году исполнилось 325 лет. В 1696-1722 годах Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел в нем более 500 дней, 27 апреля 1700 года здесь был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копию которого сегодня можно увидеть на Воронежском водохранилище у причала Адмиралтейской набережной.

Считается, что в Липецке Петр I открыл первый источник минеральной воды, в 1707 году он заметил родник с водой железистого вкуса, которой сам лечился и отметил пользу. Позже по указу Александра I в 1805 году из-за железистых источников был в Липецке открыли один из первых в России курортов минеральных вод, где лечились историк Николай Карамзин, дипломат Александр Грибоедов, поэты Петр Вяземский и Василий Жуковский, сопровождавший в поездке в Липецк Александра II.