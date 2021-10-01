В "Современнике" рассказали, какие премьеры ожидаются в театре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" в новом, 66-м сезоне, намерен представить десять премьер и примерно столько же планирует поставить в следующем, 67-м по счету, сезоне. Режиссерами спектаклей выступят художественный руководитель Виктор Рыжаков, а также Константин Хабенский, Дмитрий Крымов и Андрей Могучий. Об этом было объявлено на сборе труппы в пятницу, который традиционно прошел в день рождения основателя театра Олега Ефремова, передает корр. ТАСС.

"Я вас всех поздравляю с открытием нового 66-го - страшная цифра - сезона, надеюсь, мы его пройдем благополучно. И никакие трудности, которые сопровождали нас все предыдущие годы и прошлый год, нас не напугают. Они будут, но они не должны нас страшить, потому что мы вместе, потому что мы хотим изменить этот мир к лучшему", - сказал Рыжаков, обращаясь к труппе.

Новые постановки

На Основной сцене "Современник" наметил пять премьер. Их список откроет спектакль "203-205" в постановке Александра Жигалкина по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита". В числе исполнителей - народная артистка РСФСР Марина Неелова и Леонид Ярмольник.

В ноябре готовится к выпуску спектакль "Птица Феликс" в постановке Олега Глушкова, в январе - "Рост в полный рост", который сделают писатель, фотограф Юрий Рост и Виктор Рыжаков.

В феврале запланирована "Интуиция" - спектакль, который создается по идее и в постановке Константина Хабенского. В середине июля ожидается премьера спектакля по произведению Уильяма Шекспира, название которого еще не определено.

На Другой сцене планируются постановки "Рассказ о семи повешенных" (режиссер Иван Комаров), "Алдар" (Никита Бетехин), "Black and Simpson", в котором сыграют Никита Ефремов и Игорь Гордин. Также увидят свет рампы проект "Пять вечеров", посвященный Галине Волчек, и "Превращение" Франца Кафки.

Кроме того, худрук рассказал о проектах, намеченных на следующий, 67-й, сезон, подготовка к которому начнется уже в этом сезоне. Это будут проекты Дмитрия Крымова, Андрея Могучего, где, в частности, предполагается участие народной артистки РФ Лии Ахеджаковой. Продолжится работа над проектом "Отверженные" по Виктору Гюго, который осуществляет Рыжаков.

По словам худрука, 13 декабря пройдет вечер памяти народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который служил в "Современнике" почти полвека (с 1970 по 2017).

Гастроли

Театр планирует посетить с гастролями в новом театральном сезоне Таллин, Хабаровск и Санкт-Петербург.

Худрук сообщил, что репертуар театра учрежден до января, а 1 декабря будет расписана вторая половина сезона.

"Есть распределение, и будут заданы сроки, в которые актер занят в театре, для того, чтобы артисты снимались в кино, играли в разных проектах, принимали участие в творческой жизни нашей страны", - сказал Рыжаков.

А в пятницу на сцене "Современника" будет представлена документальная постановка художественного руководителя Виктора Рыжакова "Вечно живые. История в лицах", созданная к 65-летию театра (премьера состоялась 15 мая 2021 года).