"Союзмультфильм" выпустит посвященные науке эпизоды популярных мультсериалов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" в честь Года науки и технологий выпустит специальные эпизоды популярных мультсериалов, в которых герои займутся научно-техническим творчеством, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Союзмультфильм"

"Так, в серии "Первое место" мультсериала "Чуч-Мяуч" главная героиня так увлечется созданием роботов, что персонажам придется искать компромисс между умными машинами и дворовыми играми. В эпизоде "Свеклуша" проекта "Зебра в клеточку" герои займутся селекцией растений и вырастят необычный плод, а в сериях "Бойкот" и "Меганосик" персонажи проекта "Крутиксы" с помощью технических изобретений будут спасать друзей и планету", - говорится в сообщении.

Специальный проект по интеграции тем и сюжетов, связанных с научно-техническим творчеством, в эпизоды новых анимационных сериалов, реализован "Союзмультфильмом" совместно с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Национальные приоритеты".

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила высокий потенциал анимации для популяризации науки у детской аудитории. "Яркие и современные образы из наших новых сериальных проектов способны доступно рассказать дошкольной и младшей школьной аудитории о тех возможностях, которые дают занятия наукой и изобретательством, а также, возможно, вдохновить на будущий профессиональный выбор", - приводят в пресс службе слова Слащевой.

По словам генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софьи Малявиной, проект поможет подкрепить интерес детей и их родителей к научным открытиям, поскольку "любовь к изобретательству и предрасположенность к научно-техническому творчеству, как правило, проявляются в самом раннем возрасте".

Специальные эпизоды мультфильмов выйдут в эфир на телеканале "Мультиландия" с 3 октября, а также на платформе Premier - в ноябре.

Год науки и технологий

Двадцать пятого декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы для привлечения молодежи к научно-техническому творчеству. АНО "Национальные приоритеты" определено оператором проведения Года науки.