Более 140 тыс. зрителей увидели мюзикл Навки в "Сочи Парке" за два месяца

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Гастроли мюзикла на льду "Руслан и Людмила" завершились в "Сочи Парке". За два месяца ледовое шоу увидели более 140 тыс. зрителей, сообщили журналистам в пресс-службе "Сочи Парка".

"Гранд-шоу проходило в "Сочи Парке" с 1 июля по 30 сентября - всего 81 показ, и каждый из них был незабываемым. Специально для мюзикла самый большой в России крытый шатер "Сочи Парк Арена" впервые превратили в современную ледовую площадку с большим количеством мест, и более 140 тыс. гостей смогли насладиться невероятной сказкой", - говорится в сообщении.

В шоу выступили четыре олимпийские чемпионки - Татьяна Навка, Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова. Они по очереди играли роль Людмилы. Роль Руслана исполнил Петр Чернышев.

Специально для мюзикла в шатре залили порядка 160 кубометров льда. Классический сюжет постановки "Руслан и Людмила" усовершенствовали с помощью современных технологий и трюков, а также благодаря декорациям.

"Сочи Парк" - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.