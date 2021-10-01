В Дрездене открылась выставка "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии"

ДРЕЗДЕН, 1 октября. /ТАСС/. Совместная российско-германская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" представлена в пятницу в дрезденском музее Альбертинум. Об открытии экспозиции торжественно объявил посол России в Германии Сергей Нечаев, назвав ее "выдающимся российско-германским проектом".

"Это плод огромного труда российской и немецкой команды, которые в профессиональном единстве подготовили эту уникальную выставку", - сказал он. - "Мне бы хотелось, чтобы таких проектов было бы как можно больше, чтобы они расширяли позитивную повестку, которая есть в российско-германских отношениях и которую мы готовы реализовывать при наличии доброй политической воли", - отметил он.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что выставка о романтизме двух стран была ее личной мечтой. Совместная работа с Государственными художественными собраниями Дрездена (SKD) продолжалась три года. "Еще до того, как я стала музейным директором, я думала, почему музеи Дрездена сотрудничают с Музеями Кремля, Эрмитажем, Пушкинским музеем, но не было выставки, которая бы представила собрание Альбертинума и живописи XIX века Третьяковской галереи? Сегодня эта мечта реализована", - призналась она.

В свою очередь, генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, выразила уверенность, что совместная работа над этой выставкой "даст начало долгому совместному проекту по исследованию культуры Германии и России". "Если культура и должна помогать выстраивать мосты, то происходить это должно на основании самых точных исторических знаний", - сказала она.

Культура и искусство должны давать ФРГ и РФ дополнительные возможности для диалога, нельзя отворачиваться друг от друга, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия выставки.

Он назвал экспозицию результатом "очень впечатляющей" работы. Политик сказал, что во внешней политике у России и Германии сейчас есть разногласия, и стороны должны задаться вопросом, "как быть в такой ситуации". "Один из вариантов - повернуться друг к другу спиной, но это плохой вариант", - отметил политик.

"Нужно поддерживать контакт", - сказал он. "Искусство, культура и наука дают возможности для обмена мнениями и для диалога, когда на политическом уровне есть сложности", - сказал Кречмер.

История романтизма в двух странах

В экспозицию вошли более 140 полотен, половина из них доставлена из России: помимо Третьяковской галереи, в проекте приняли участие Государственный Эрмитаж, Русский музей и Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. С германской стороны также участвуют известные институции: берлинская Национальная галерея, Кунстхалле Гамбурга и Музей Новалиса в Обервидерштедте.

Американский архитектор Даниэль Либескинд спроектировал выставочное пространство как лабиринт. "Наверное, я самый правильный архитектор для этой выставки: я из Польши, которая как раз между Россией и Германией, - пошутил Либескинд. - Работа над этим проектом в период пандемии стала настоящей свободой: он пересекает границы - границы географические, социальные, политические, объединяет людей".

В зигзаге двух пересекающихся путей - работы выдающихся художников эпохи романтизма из России и Германии: Каспара Давида Фридриха, Алексея Венецианова, Карла Густава Каруса и Александра Иванова. Экспозиция позволяет проследить истоки романтизма в литературе, содержит разделы "Протагонисты", "Детство", "Музыка" и другие, а также дополнена современными работами, которые показывают, что идеи романтизма живут в искусстве и сегодня.

Кураторами со стороны России выступили заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина и старший научный сотрудник Третьяковской галереи Сергей Фофанов, с германской - хранитель музея Альбертинум Хольгер Биркхольц.

Проект финансируется российской и германской сторонами. Выставка в Дрездене состоялась благодаря поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". "Выступая патроном этого грандиозного мероприятия, фонд "Искусство, наука и спорт" не только поддерживает выставку. Мы даем возможность состояться диалогу культур. Культура, на мой взгляд, лучшая форма диалога между народами, она дает возможность обмениваться опытом, традициями, узнавать что-то новое друг о друге и в то же время находить сходства", - подчеркнула директор фонда Фатима Мухомеджан.

С 23 апреля по 8 августа выставка была открыта в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве, где ее посетили свыше 60 тысяч человек.