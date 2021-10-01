Объявлены победители "Лаборатории режиссерских дебютов" МХТ им. Чехова

"Очень важно молодому режиссеру все-таки поставить первый спектакль. Несмотря на то, что спектакли идут и в театральных институтах, больше ребята учатся там на отрывках 15-20 минут. Важно поставить спектакль целиком. Учишься на самом деле режиссуре только тогда, когда ставишь спектакль. На отрывочках очень трудно", - пояснил журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова объявил победителей "Лаборатории режиссерских дебютов", ими стали трое студентов ГИТИСа Сергей Тонышев, Евгений Закиров и Егор Трухин. Теперь их спектакли могут войти в репертуар МХТ, если будут иметь зрительский успех. Об этом сообщили журналистам участники пресс-брифинга в театре.

Режиссерская лаборатория стартовала в 2020 году. В конкурсе участвовали студенты-режиссеры старших курсов профильных вузов. Отбор проводил экспертный совет "Лаборатории", в который вошли Сергей Женовач и ведущие артисты труппы.

"Это так необходимо, чтобы режиссер в первую свою работу встретился с мастерами, с разными поколениями, замечательными артистами, пришел со своими замыслами. Не просто, чтобы попробовать и угодить театру, а чтобы поверить в себя. У всех ребят свои задумки и мечты. Это очень важно, когда режиссер начинает с мечты", - отметил Женовач.

Премьерные показы

Показ спектаклей победителей начнется 3 октября. Первой будет представлена постановка Сергея Тонышева "Моя жизнь" по повести Антона Чехова. В начале ноября выйдет работа по пьесе Мартина МакДонаха "Очень, очень, очень темная материя" Евгения Закирова. А следующим станет спектакль Егора Трухина "Мама" по Флориану Зеллеру. Все спектакли пройдут на Новой сцене МХТ.

Каждый победитель получил грант в 250 тыс. рублей, на который должен был осуществить постановку. Член экспертного совета, режиссер Марина Брусникина поблагодарила организаторов за поддержку молодых. Каждая из постановок пройдет пять раз, и если они полюбятся зрителю, то войдут в репертуар МХТ.

"Пусть сумма не такая большая, но они могут ею распорядиться спокойно. У них первая декорация, первые костюмы, первый звук. Никто за них не доделывает. Если получится, спектакль будет дышать, развиваться, а главное - этот человек получит возможность в Художественном театре на малой сцене его поставить, а кто-то, может, и до большой сцены дорастет. Это такой трамплин", - сказал худрук.

Народный артист РФ Авангард Леонтьев отметил, что сейчас идет поиск людей, на которых театр будет опираться в ближайшие десятилетия.

"Лаборатории режиссерских дебютов" - это совместный проект театра и фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Фестиваль "Уроки режиссуры" проводится при поддержке Фонда президентских грантов.