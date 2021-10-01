Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста РФ, виолончелиста Сергея Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на портале официальных правовых актов.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ролдугина Сергея Павловича, художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Дом музыки", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте документа.

Ролдугин родился 28 сентября 1951 года в Сахалинской области (в этом году ему исполнилось 70 лет). Его сольный и оркестровый репертуар включает сочинения разных эпох и стилей. Музыкант сотрудничает с различными российскими оркестрами, выступает с концертами в стране и за рубежом, участвует в фестивалях, а также работает в жюри отечественных и международных конкурсов. С 2006 г. Ролдугин является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки - федерального учреждения, готовящего молодых солистов классических специальностей из России к международным музыкальным конкурсам.