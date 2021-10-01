Путин наградил орденами артистов МХТ им. Чехова и "Ленкома"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских артистов за вклад в развитие культуры и искусства. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени награждены артисты Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко. Кроме того, ордена удостоен художественный руководитель - главный балетмейстер театра "Кремлевский балет" Андрей Петров.

Орденом Дружбы награждены артисты Московского государственного театра "Ленком" Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, а также артист театра "Ромэн" Борис Василевский.