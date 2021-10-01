Оперой "Дон Жуан" открыли музыкальный фестиваль на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Солисты театров России и зарубежья представили в пятницу сцены из оперы "Дон Жуан" на открытии фестиваля "Музыкальная осень Ставрополья". Фестиваль будет продолжаться в регионе пять дней, сообщили журналистам в Минкультуры края.

"С 01 по 05 октября в рамках 52-го краевого фестиваля "Музыкальная осень Ставрополья" жителей и гостей края ждет насыщенная программа. Открылся фестиваль показом сцен из оперы В. А. Моцарта "Дон Жуан" с участием солистов известных театров России и зарубежья", - говорится в сообщении.

Во время фестиваля в Ставрополе состоятся концерт Архиерейского хора Свято-Духова Кафедрального собора города Минска, вечер рок-музыки, вечер фортепианной музыки, вечер джаза, завершится фестиваль выступлением русского национального балета "Кострома".

Концерты, творческие встречи, выставки, образовательные программы в рамках фестиваля пройдут и в округах края. В общей сложности запланировано проведение более 250 мероприятий. Все они проводятся с учетом противоэпидемических правил и рекомендаций Роспотребнадзора, посещение допускается при использовании системы регистрации по QR-кодам.