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Российский пианист выступил на концерте в региональном музее Копера в Словении

Станислав Соловьев исполнил произведения Чайковского, Баха, Рахманинова и Гайдна
Станислав Соловьев Дмитрий Пахомов/ТАСС
Описание
Станислав Соловьев
© Дмитрий Пахомов/ТАСС

КОПЕР /Словения/, 1 октября. /ТАСС/. Концерт классической музыки прошел в региональном музее города Копер впервые с начала пандемии коронавируса в Словении. В исполнении российского пианиста Станислава Соловьева, как передает корреспондент ТАСС, в пятницу прозвучали знаменитые произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, а также Йозефа Гайдна.

Мероприятие было организовано при поддержке местной общины города Копер, а также Министерства культуры Словении. В конце Соловьев исполнил на бис "Ноктюрн для левой руки" композитора Александра Скрябина.

"Я очень рад, что концерт состоялся. Это мой первый визит в Словению. Это очень красивая страна с богатыми традициями, архитектурой, историей. Я счастлив выступить здесь", - сообщил корреспонденту ТАСС российский пианист.

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