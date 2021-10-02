Гендиректор "Ленфильма" уверен, что киностудия будет безубыточной уже к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Руководство "Ленфильма" рассчитывает, что уже к 2022 году петербургская киностудия будет безубыточной. Об этом сообщил ее генеральный директор Федор Щербаков.

"Все проекты программы развития студии, по большому счету, обеспечены финансированием, то есть мы на сегодняшний день осознанно не просим никаких дополнительных вещей. <…> Посчитанная экономическая модель говорит, что студия <…> все равно будет безубыточной уже к 2022 году, прогноз по этому году говорит, что мы все проходим уверенно", - сказал Щербаков на совещании по вопросам развития "Ленфильма", которое проводит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Щербаков напомнил, что совместно с Министерством культуры РФ была разработана стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года, основная задача которой - восстановить кинопроизводство. "За этот год удалось решить ситуацию с долгами, мы практически подошли к обнулению долгов. По поручениям, которые у нас были, мы реализовали непрофильные активы, на сегодняшний день аукционы состоялись, средства начнут в самое ближайшее время зачисляться уже на студию, и мы сможем окончательно рассчитаться по всем долгам", - добавил Щербаков.