В Омской крепости поставили спектакль-променад о пребывании Достоевского на каторге

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Спектакль-променад, приуроченный к двухсотлетию со дня рождения Федора Достоевского, поставили в Омской крепости, где писатель провел четыре года на каторге. В ходе постановки зрители посетили исторические места, где бывал Достоевский, и познакомились со сценками из его жизни, основанными на письмах писателя брату и "Записках из Мертвого дома".

"Можно сказать, что это арестантский театр со сценками, которые описывает Федор Михайлович в своих "Записках из Мертвого дома". Мы с департаментом культуры [мэрии Омска] хотели в честь юбилея писателя сделать постановку, которая будет не в театре, а связана именно с теми местами, где Достоевский реально был. Актеры Драматического Лицейского театра помогли нам воплотить эту идею в жизнь", - рассказала ТАСС режиссер постановки, лауреат театральной премии "Золотая маска" Анастасия Старцева.

Среди этих мест Тобольские ворота, через которые писатель выходил на работы, берег Иртыша, описанный в "Преступлении и наказании" как место встречи Раскольникова и Сони, инженерная мастерская, где Достоевскому перековывали после прибытия кандалы. "Зрители сами становятся участниками постановки, они не только видят сценки из жизни писателя, но и находятся там, где это на самом деле происходило, - отметила Старцева. - Например, когда все зрители набились в денежную палату, то вся эта теснота как раз дает ощущение казармы, где спит рой заключенных".

Как сказала ТАСС известный омский театральный критик Людмила Першина, такая форма постановки очень привлекает зрителей и позволяет жителям города по-новому открыть для себя Омск. "Для многих даже становится откровением, что Достоевский, оказывается, четыре года провел в этой крепости. Да и если ты знаком с творчеством писателя, то слышать эти строки, находясь в стенах, где они зародились - это совершенно другие впечатления, - считает Першина. - Поэтому такой проект имеет не только театральную ценность, но и историческую, и краеведческую".

Для работы режиссер использовала материалы, собранные директором Омском литературного музея им. Достоевского, известным исследователем омского периода жизни писателя Виктора Вайнермана. "Мы построили постановку, опираясь на эти исследования", - подчеркнула Старцева. Проект реализован лабораторией исторической реконструкции "Наследие Сибири" на средства гранта, предоставленного Министерством культуры РФ и Российским фондом культуры. По словам Старцевой, постановка будет идти до наступления зимы, затем ее показы планируется возобновить весной.

О пребывании Достоевского на каторге в Омске

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850-го по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".