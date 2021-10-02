Бондарчук заявил, что долги киностудии "Ленфильм" погашены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Задолженность "Ленфильма" погашена, программа развития студии до 2025 года одобрена. Об этом заявил журналистам в субботу председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук.

"Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию. На студии организовывается площадка "Дебют". <…> По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты", - сказал Бондарчук по итогам совещания по вопросам развития киностудии, которое проводила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Бондарчук добавил, что "не верит своим ушам".