Умер актер театра и кино Андрей Дубровский

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Андрей Дубровский умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

"Этот одаренный, невероятной грации и утонченной красоты артист служил в нашем театре с 1988 года. Здесь он сыграл ведущие роли в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов", "Нельская башня", "Принцесса Брамбилла" и многих других. Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра", - говорится в сообщении театра.

Дубровский также известен по своим ролям в детективном сериале "Визит к Минотавру" и "Одиссее капитана Блада". В фильмографию актера входят такие картины, как "Ватага "Семи ветров", "Любовью за любовь", "Город над головой", "Тайны дворцовых переворотов", "Графиня де Монсоро", "Первая любовь", "Палата номер шесть" и другие.