Дэниел Крэйг получит именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Британский актер Дэниел Крэйг, наиболее известный по своей роли в киносаге об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, удостоится именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом в субботу сообщила пресс-служба организации, отвечающей за размещение этих знаков признания знаменитостей.

"Дэниел Крэйг - это британский культурный идол, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он [Крэйг] воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на "Аллее славы" рядом со звездой Роджера Мура - другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда", - приводятся в сообщении слова продюсера "Аллеи славы" Аны Мартинес.

Отмечается, что звезда Крэйга станет 2 704-й по счету и будет расположена у здания с номером 7 007, чтобы подчеркнуть вклад актера в киносагу о британском спецагенте. Церемония размещения знака признания состоится 6 октября.

В сентябре Крэйг стал почетным коммандером Военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране уже 15 лет. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 "Не время умирать" (No Time to Die) состоялась 28 сентября в лондонском королевском концертном зале "Альберт-холл". Этот фильм станет последним в серии с Крэйгом в главной роли.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

"Аллея славы" Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. К тому времени на бульваре насчитывалось 1,5 тыс. звезд, в настоящее время их количество превышает 2,7 тыс.