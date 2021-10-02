В Минкультуры назвали поддержку кинодебютов на "Ленфильме" одним из приоритетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассматривает поддержку дебютного кино в качестве одного из приоритетных направлений развития киностудии "Ленфильм" в ближайшие годы. Об этом заявила в субботу глава ведомства Ольга Любимова.

"Все, что касается концепции [развития "Ленфильма"], очень важно, чтобы в этом принимали [участие] представители профессионального сообщества. <…> Мы не ждем в ближайшие год-два блокбастеров, головокружительных каких-то, феноменальных, сложных постановочных картин. Мы ждем возможности молодым ребятам, которые живут в Санкт-Петербурге, трудиться, развиваться и реализовываться в родной киностудии. <…> В городе есть команды, которые готовы подхватить это начинание", - сказала Любимова на совещании по вопросам развития киностудии, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В сентябре 2021 года "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential объявил о старте приема заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", которая весной 2022 года начнет работу в Санкт-Петербурге на базе киностудии. Конкурсанты, которые пройдут отбор, получат возможность под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии доработать свои дебютные проекты до уровня полноценных, готовых к производству сценариев. К участию приглашаются начинающие кинематографисты со всей России, прием заявок продлится до 15 ноября.

"Мы ждем от "Ленфильма" мощных, серьезных сценариев, которыми славится в том числе и Санкт-Петербург. <…> И нам очень важно, что есть ряд дебютов, которые в этом году, я надеюсь, будут поддержаны, которые представлены очень опытными, состоявшимися уже продюсерами, которые также собираются сотрудничать с "Ленфильмом" по ходу съемок, по ходу съемочной деятельности. Очень важно, чтобы это направление по самым разным нашим возможностям внутри Министерства культуры было поддержано", - сказала министр журналистам по итогам совещания.