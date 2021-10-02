В Москве в Ботаническом саду РАН прошел первый день фестиваля японской культуры J-FEST

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Фестиваль японской культуры J-FEST в субботу открылся в Японском саду Главного ботанического сада РАН. В первый день фестиваля зрители увидели выступления артистов, которые продемонстрировали игру на традиционных музыкальных инструментах и танцы, а также смогли принять участие в фото-прогулках.

В начале мероприятия девушки в традиционных японских одеждах исполнили музыкальные композиции на традиционных музыкальных инструментах Японии. Артистки играли на кото - 13 струнном инструменте, по своему строению похожем с гуслями и трехструнном сямисэне, напоминающем гитару. После этого собравшимся продемонстрировали традиционные японские танцы.

"Я рад открыть сегодня J-FEST Autumn 2021 здесь, в Японском саду. В этом году J-FEST проводится уже в тринадцатый раз. Это крупнейший в России японский фестиваль. Его любят не только москвичи, но и жители других городов, - сказал во вступительном слове заведующий информационным отделом, посольства Японии в России Масаки Икэгами. - Слоган этого года: "Японский праздник в новом формате".

Он указал на то, что Японский сад - это знаковое место для российско-японских отношений и напомнил что в 2013 году там посадил сакуру тогдашний глава правительства Японии Синдзо Абе.

После завершения официальной части, в саду началась фото-прогулка. Около двух десятков фотографов по всему саду ловили снимки с девушками в традиционных японских одеждах и мужчинами в кимоно.

"Раньше фестиваль проводился летом, и в этом году мы также хотели провести его летом, но, к сожалению, была очередная вспышка пандемии и мы не смогли согласовать проведение мероприятия и сделать такой камерный формат, чтобы эпидемические ограничения нам не помешали", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

Программа фестиваля

Стартовавший фестиваль пройдет в двух форматах - очном и онлайн. До 6 ноября в Японском саду будет проходить очная часть фестиваля в рамках которой состоятся уроки и мастер-классы по восточным единоборством, проведению чайной церемонии и игре на традиционных японских музыкальных инструментах. В день завершения офлайн-части фестиваля в концертном зале "Космос" состоятся конкурсы косплея и караоке. С 30 октября до 6 ноября пройдут лекции и семинары в режиме онлайн. Они будут включать себя рассказы японских критиков и журналистов о кинематографе страны, а также выступления фуд-блогеров, стилистов и туристических гидов.