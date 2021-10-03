Гран-при международного фестиваля "Литература и кино" получил фильм "Общага" Васьянова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Двадцать седьмой по счету международный кинофестиваль "Литература и кино" вечером в субботу объявил победителей. Гран-при удостоен режиссерский дебют Романа Васьянова "Общага" по произведению писателя Алексея Иванова.

"Гран-при XXVII Международного кинофестиваля "Литература и кино" - у фильма "Общага" Романа Васьянова. Получал награду актер Александр Кудренко, снявшийся в этом фильме, - сообщили журналистам в пресс-службе смотра в Гатчине Ленинградской области. - За лучший неигровой фильм [награжден фильм] "За чем пойдешь, то и найдешь…", режиссер Марина Чувайлова, Россия. За лучший игровой фильм - "Последняя "Милая Болгария", режиссер-постановщик Алексей Федорченко, Россия".

В конкурсной программе участвовали 17 игровых и семь неигровых полнометражных фильмов, а также 21 короткометражная лента, в том числе восемь игровых, пять неигровых и восемь анимационных кинокартин. Режиссеру Алле Суриковой вручили премию губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного кинематографа. Ведущая церемонии закрытия актриса Олеся Судзиловская получила в подарок от главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим гранатовый браслет. "Этот приз традиционно вручает руководитель района одной из актрис "За поэтичность женских образов", - отметили в пресс-службе.

Награду за лучшую режиссуру получил режиссер-постановщик фильма "Последняя "Милая Болгария" Алексей Федорченко, за лучший сценарий-экранизацию - "Эсав" Павла Лунгина по одноименному роману Меира Шалева. Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму вручили Матти Бюе (Швеция), композитору картины "Туве" финско-шведского производства. Обладателем приза имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу стал Расмус Видебеку (Дания), оператор фильма "Угоняя лошадей".

За лучшую мужскую роль награжден Айтал Степанов, сыгравший в фильме "Рядовой Чээрин" Дмитрия Кольцова. За лучшую женскую роль приз получили сразу две актрисы: Алма Пёйсти, исполнительница роли в фильме "Туве", а также Анастасия Куимова, сыгравшая в картине "С училища" режиссера Анны Саянной. Как лучший короткометражный фильм отмечена анимационная лента "Хозяйка Медной горы" Дмитрия Геллера. Специальный приз жюри короткого метра получил фильм "Быть Виктором Пелевиным. Кем-кем?" режиссера-постановщика Ивана Толстого.

Приза зрительских симпатий имени Клары Лучко удостоена картина "Про Лёлю и Миньку" режиссера-постановщика Анны Чернаковой по циклу детских рассказов Михаила Зощенко. Специальный приз жюри кинофестиваля получила Ирина Евтеева, режиссер анимационно-игрового фильма "Мелодия струнного дерева" - "За уникальное мастерство анимации и особый путь в искусстве кино". Диплом жюри короткого метра "За визуально оригинальный и психологически глубокий подход к адаптации прозы" присужден фильму "Самоубийство. В двух частях" по повести Владимира Набокова "Соглядатай" режиссера Сергея Попова.

О фестивале

Фестиваль делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров. Зрителям также традиционно представили большую ретроспективную программу. Так, любители старого кино посмотрели фильмы по произведениям Федора Достоевского (в этом году отмечается 200 лет со дня рождения писателя), а также подборку фильмов режиссера Андрея Эшпая и несколько кинокартин из Норвегии. Частью программы смотра стали творческие встречи с артистами и писателями.

Первый российский кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных и художественных фильмов.