Детский фильм о мальчике из дагестанского села выйдет в прокат в следующем году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Детский фильм из трех новелл о восьмилетнем мальчике "Приключения маленького Бахи" выйдет в прокат во второй половине 2022 года. Съемки фильма проходили в Дагестане, сообщил ТАСС продюсер фильма, гендиректор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов.

"Сейчас мы на этапе постпродашкн - работаем со звуком, монтируем. Все производство завершится в начале следующего года, затем, вероятно, участие в кинофестивалях. Только после этого прокат. Я думаю, что прокат будет осенью следующего года. Это будут три новеллы, примерно 1,5 часа", - сказал он.

Съемки картины проходили в дагестанском селе Чох. В основу сюжета лег сценарий одной из выпускниц ВГИК Анны Вейлерт.

"История уникальная и вечная - о становлении личности, об ответственности, о взрослении маленького героя Бахи. Там разные ситуации, в которых он оказывается, и ему приходится порой делать взрослый мужской выбор. Все это прекрасно ложится на фактуру прекрасного Дагестана, на великолепные виды, отношения между людьми и вечные ценности, в том числе семейные. В такой атмосфере, среде развивается наш герой", - рассказал продюсер.

Все актеры в основном местные жители, в том числе и главный герой. Во время создания фильма местные жители оказывали помощь съемочной группе. "Местные жители помогали, глава администрации и все население от мала до велика помогали и строить, и декорации создавать, а также с бытовыми условиями, с едой и транспортом. Все, что требовалось, во всем принимали участие местные жители", - сказал Попов.

Он особо отметил работу художника и режиссера, которые остановились на селе Чох в качестве места съемок. "Очень красивые места в селении Чох, наш художник был на месте, затем режиссер. Там живописно, фактурно, замечательные лица, детали, подробности, в том числе бытовые. Постараемся погрузить зрителей в культуру Дагестана", - добавил собеседник агентства.

О "ВГИК-Дебют"

"Приключения маленького Бахи" - это совместный проект "ВГИК-Дебют" и режиссера Александра Галибина ("Золотая Рыбка" 2016 г., "Сестренка" 2019 г., "Моя ужасная сестра" 2021 г.). Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" организован в конце 2011 года для поддержки молодых перспективных специалистов, выпускников ВГИКа, а также соединения знаний и навыков, полученных за годы учебы в университете с профессиональной практической деятельностью после его окончания.