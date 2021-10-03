В Москве в 2022 году пройдет Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило проведение Международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"В 2022 году в Москве состоится первый Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мероприятие будет состоять из заочного (отборочного) и нескольких очных туров, количество которых разнится от направления к направлению. Конкурсанты по специальности "фортепиано" должны быть не младше 16 и не старше 32 лет, по специальности "дирижирование" - не старше 40 лет. По специальности "композиция" возрастные ограничения отсутствуют.

К участию в очных турах допускаются не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров и не более 40 композиторов. Лучших определит жюри, в которое войдут российские и мировые деятели культуры, отметили в пресс-службе. Общий призовой фонд конкурса превысит $200 тыс. Премия за первое место составит $30 тыс., за второе - $20 тыс., за третье - $10 тыс. Документ также предусматривает проведение второго конкурса в 2025 году. После этого мероприятие будет проходить каждые четыре года.

Председателем оргкомитета конкурса назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав комитета вошли Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Валерий Полянский, Валерий Пясецкий, Сергей Ролдугин, Владимир Федосеев, а также представители государственных органов и учреждений культуры.

"Конкурс станет дополнительным стимулом для развития академического музыкального искусства в России, откроет новые возможности для популяризации творческого наследия С. В. Рахманинова", - отметили в кабмине.