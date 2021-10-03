В Ингушетии в ноябре проведут кинофестиваль "Золотая башня"

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Золотая башня" стартует в Ингушетии в ноябре 2021 года после годового перерыва из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом ТАСС рассказала начальник информационно-правового отдела Минкультуры республики Хатима Хадзиева.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"Мы не знали, как сложится обстановка с новой коронавирусной инфекцией в этом году, поскольку в 2020 году мы отказались от проведения кинофестиваля "Золотая башня" из-за ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Но все же в этом году состоится седьмой кинофестиваль, сейчас нашим ведомством ведется активная подготовка", - сказала Хадзиева.

По ее словам, фильмы, участвующие в фестивале, могут быть короткометражными и полнометражными в двух жанрах - игровое и документальное кино. Также в рамках кинофестиваля в регионе пройдут ставшие традиционными бесплатные кинопоказы и показы мультфильмов для детей.

"Мы открыли прием заявок на участие в кинофестивале, до 1 ноября у авторов есть возможность подать заявку на участие их работ в "Золотой башне". Это могут быть как участники из регионов страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль будет состоять из двух частей, торжественное открытие состоится 7 ноября, а церемония закрытия с награждением победителей и призеров пройдет 12 ноября", - добавила собеседница агентства.

Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.