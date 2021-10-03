Фестиваль еврейского кино открылся в Москве показом анимационной драмы "Где Анна Франк"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие 7-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) состоялось в воскресенье в Москве российской премьерой анимационной драмы, номинанта премии "Оскар" "Где Анна Франк" режиссера Ари Фольмана.

Мультфильм гостям фестиваля представили его создатели - Ари Фольман и продюсер проекта Александр Роднянский. "Это ручная анимация, это десятки художников ежедневно рисовали, проект длился восемь лет. Это сложнейшая продукция большого количества стран, несколько ведущих продюсеров в нее были вовлечены", - отметил в своем выступлении перед показом картины Роднянский.

Режиссер добавил, что создание фильма стало возможным благодаря труду большой международной команды. "350 художников из 40 стран мира работали над этим фильмом. Всего было сделано 159 тыс. рисунков", - сказал Фольман.

Картина уже стала номинантом на премию "Оскар", обладателем "Золотого глобуса", премии "Сезар" и Asia Pacific Screen Awards. Также Ари Фольман ранее представил свою работу на 74-м Каннском кинофестивале, картина стала участником Иерусалимского кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Торонто.

Программа фестиваля

Всего в программе кинофестиваля более 40 картин, в том числе европейские и российские премьеры художественных и документальных лент из США, Латвии, Италии, Аргентины, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Португалии, Израиля и других стран. На МЕКФ покажут лучшие документальные и игровые полнометражные и короткометражные ленты, анимацию. "В их сюжетах - реальные истории из жизни диаспор на каждом континенте, авторские исследования прошлого, настоящего и будущего, эксперименты молодых авторов", - пояснили в пресс службе фестиваля.

Часть фильмов фестиваля в этом году организаторы проверили на "кошерность" и отсортировали, сообщил на открытии генеральный продюсер Егор Одинцов. "Кошер-стайл" стоит на фильмах, в которых нет намеренной сексуализации человеческого тела, намеренной статизации насилия, нет продвижения идей нарушения заповедей", - пояснил он.

Жюри МЕКФ возглавил американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман. Также в составе жюри представители прокатных компаний, видеосервисов, режиссеры, актеры, киноведы, писатели, журналисты.

По итогам фестиваля жюри определит обладателей призов - статуэток "Ключ к открытиям", "символизирующей положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей", отмечают организаторы. Победители будут объявлены в категориях "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри".

Общественный совет фестиваля вручит почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России, а члены семьи российского продюсера Якова Каллера (1946-2017) вручат награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику.

В рамках образовательной программы фестиваля пройдут очные встречи и онлайн-сессии с режиссерами и авторами картин, также будет вручен приз "За фильм с наибольшим образовательным потенциалом".

Сроки проведения и организаторы МЕКФ

Кинофестиваль продлится в Москве с 3 по 12 октября, его площадками станут киноцентр "Октябрь" (в рамках проекта "Каро.Арт"), Центр документального кино, кинотеатры "Иллюзион" и "Москино звезда", а также Еврейский музей и центр толерантности.

Организатором 7-го Московского еврейского кинофестиваля выступил Фонд поддержки и развития еврейского кино "Ковчег". Фестиваль проходит при генеральной поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР), Министерства культуры РФ, Еврейского музея и центра толерантности и др.