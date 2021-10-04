Госоркестр России им. Светланова отметит 85-летие в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова в понедельник отпразднует 85-летие концертом в Большом зале Московской консерватории, где началась его история. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Позади нас - россыпь свершений, которые уже трудно окинуть взором: тысячи концертов, сотни грампластинок и компакт-дисков, десятки фестивалей, бесконечные гастрольные пути. Можно сказать, Госоркестр куда старше своих лет. Его нынешние успехи зиждутся на труде многих поколений музыкантов: не только оркестрантов и дирижеров, в разные годы работавших в коллективе, но и их учителей и всех тех, кто на протяжении десятилетий и даже веков строил здание отечественной культуры. Именно так формировались традиции, которыми мы гордимся, которые храним и развиваем", - отметил в беседе с ТАСС директор оркестра Григорий Левонтин.

Вечер в консерватории будет посвящен также памяти композитора Игоря Стравинского, со дня смерти которого прошло 50 лет. "Сотрудничество коллектива и композитора состоялось в 1962 году: во время своего короткого возвращения в СССР после 48 лет отсутствия Стравинский дирижировал Госоркестром на двух концертах в зале консерватории, - напомнили в пресс-службе. - Легендарный балет "Весна священная" - партитура, спровоцировавшая, вероятно, самый громкий скандал в истории музыки - на концерте 4 октября будет представлен в оригинальной редакции 1913 года". Также прозвучат "Послеполуденный отдых фавна" Клода Дебюсси и концерт №23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта, солист - Дмитрий Шишкин.

За пульт Госоркестра встанет его художественный руководитель в 2011-2021 годах Владимир Юровский. "Идея проста: в год 50-летия со дня смерти Игоря Стравинского попытаться услышать "Весну священную" - эту икону музыки ХХ века - ушами людей того времени, когда она создавалась. Вот так появилась обратная связь, преемственность: Стравинский - Дебюсси и Дебюсси - Моцарт. Есть очень тонкие музыкальные нити, соединяющий всех трех авторов, можно даже нащупать некоторые прямые тональные и гармонические связи между тремя сочинениями этого вечера", - пояснил маэстро.

История продолжается

Фактическим днем рождения оркестра считается 5 октября: в этот день в 1936 году коллектив дал первый концерт под управлением Александра Гаука и Эриха Клайбера. В разные годы Госоркестром руководили Александр Гаук (1936-1941), Натан Рахлин (1941-1945), Константин Иванов (1946-1965), Евгений Светланов (1965-2000), Василий Синайский (2000-2002), Марк Горенштейн (2002-2011) и Владимир Юровский (2011-2021). В 2005 году коллективу было присвоено имя Светланова. В 2021 году художественным руководителем Госоркестра назначен Василий Петренко.

"Госоркестр - один из ведущих оркестров не только России, но и мира, обладающий уникальной историей, начиная от его создания из лучших музыкантов СССР, великим прошлым со множеством наград и записей, и находится в прекрасной форме в 2021 году, - подчеркнул худрук. - Вместе с тем, как и в любом оркестре, всегда есть к чему стремиться, что улучшать, ведь процесс самосовершенствования в искусстве бесконечен. Мы надеемся, что будущие концерты превзойдут все то, что уже было сделано и благодаря искусству нам удастся сделать жизнь слушателей лучше, эмоционально насыщеннее и гармоничнее".

В ближайшие сезоны Госоркестр готовится представить циклы симфоний Людвига ван Бетховена и Густава Малера, посвятить программу 150-летию Александра Скрябина, участвовать в премьерах и мультижанровых проектах. "Также обязательно мы будем продолжать и развивать уже известные фестивали: "Истории с оркестром", "Другое пространство" и "Лето. Музыка. Музей", - рассказал Петренко.