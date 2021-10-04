Мероприятия арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" начались на Чукотке

ТАСС, 4 октября. Мероприятия пятого арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" начались в Анадыре на Чукотке со спецпоказов документальных и игровых фильмов. За призы фестиваля будут бороться 35 картин от режиссеров из 12 стран, сообщила ТАСС начальник отдела искусства и народного творчества Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Мария Садовская.

"Первые мероприятия кинофестиваля начались в понедельник на площадке музейного центра "Наследие Чукотки" - там пройдут спецпоказы документальных и игровых фильмов. Всего за призы "Золотого ворона" будут бороться 35 картин от режиссеров из 12 стран. <...> Больше всего работ будет представлено в конкурсе игровых и неигровых полнометражных фильмов. Здесь жюри предстоит выбрать лучшую работу из 14 представленных", - сказала Садовская, уточнив, что в конкурсе игровых короткометражных фильмов были отобраны 12 лент, а среди неигровых короткометражек - 9 картин.

Председателем международного жюри стал кинорежиссер Юрий Быков.

Мероприятия фестиваля пройдут в Анадыре с 4 по 17 октября на трех площадках. Торжественное открытие кинофестиваля с почетными гостями состоится 11 октября.

Фестиваль "Золотой ворон" проводится продюсерским центром "Молодежные инициативы", Центром развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон" при поддержке правительства Чукотского автономного округа, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. В 2021-2023 годах по распоряжению Правительства РФ кинофестиваль вошел в программу основных мероприятий председательства России в Арктическом Совете.