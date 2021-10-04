Фильм "Веном 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американский блокбастер "Веном 2" стал лидером российского проката, собрав 1,084 млрд рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 30 сентября по 3 октября.

Блокбастер "Веном 2" с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября. Согласно вселенной комикса Marvel, Веном - инопланетный симбиот, который нуждается в носителе, чтобы выжить. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок, чью историю зритель узнал в первой части "Венома" (Venom, 2018). Во второй части "Венома" герою Харди предстоит столкнуться с еще более опасным злодеем - серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.

Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический блокбастер "Дюна" режиссера Дени Вильнева, собравший 142 млн рублей за выходные. В центре сюжета оказывается наследник дома Атрейдесов Пол. Вместе с семьей он отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис. Пустынная земля является источником ценного ресурса, из-за которого разгорается межгалактический конфликт. В результате захвата власти Пол вместе с матерью вынуждены бежать от убийц, и этот момент становится отправной точкой его грандиозного путешествия.

На третьей строчке рейтинга - американский мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче, собравший 24,6 млн рублей за уик-энд. Сюжет рассказывает о пони Санни, которая вместе с друзьями пытается вернуть в сказочную страну Эквестрию пропавшую оттуда магию.