На смотровой площадке Panorama360 откроется международная выставка "Окрыленные Москвой"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международная арт-выставка "Окрыленные Москвой" откроется 9 октября на смотровой площадке Panorama360 в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе смотровой площадки.

"Девятого октября на самой высокой в Европе смотровой площадке Panorama360 в Москва-Сити пройдет первая международная арт-выставка. Участниками выставки станут пять стрит-арт художников из разных стран. Стоит отметить, что данная выставка станет первой из ежегодных международных выставок, которые будут организованы на таких известных смотровых площадках как Burj Khalifa в Дубае, The Shard в Лондоне и Эйфелева башня в Париже", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что художники на глазах посетителей за два часа создадут композиции на стеклах 89 этажа в форме крыльев. Окна имеют ширину полтора и высоту шесть метров, поэтому композиции могут быть весьма больших размеров, а в красках и замыслах художники никак не ограничены.

"Единственным условием является форма рисунка - крылья. Готовые композиции будут выставляться на смотровой площадке в течение 14 дней. Крылья одновременно станут захватывающими фотозонами, за которыми будут открываться виды Москвы", - добавил собеседник агентства.

Также дистанционно участниками выставки станут художницы из Аргентины и США. Специально для выставки они создадут композиции в своих мастерских, передадут их онлайн, а затем произведение напечатают на пленке и смонтируют на стеклах Panorama360 в Москве.

"Посетители мероприятия смогут внести свой вклад в создание "крыльев желаний" - организаторы предоставят бумажные перья, на которых каждый посетитель выставки может написать свое желание и прикрепить к общей композиции", - говорится в сообщении.